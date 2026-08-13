«Мариша даже не знает». Сафонов раскрыл стоимость свадьбы с Кондратюк

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, во сколько обошлась его свадьба.

Сафонов и блогер Марина Кондратюк сыграли свадьбу в июне этого года — пара расписалась в Париже более года назад.

– Думаю, что мы потратили больше, чем выходит средняя свадьба. У нас вышло больше 10 млн [рублей]. Ты рассчитывала меньше (обращается к жене. – Прим. «Чемпионата»), я знаю.

Это как пример того, что организационной частью занимался я, и с оплатой, в принципе, тоже всем занимался. Даже Мариша, наверное, не знает, сколько всё вышло. И не было ни разу, когда она сказала: «Вот это оплати», – и это ввело бы меня в шок. Потому что большинством моментов я сам занимался, и я сам решал, сколько оно будет стоить, условно.

Из самого необычного у нас на свадьбе было здание, полностью обшитое тканью, и это вышло, по-моему, в миллион. Больше миллиона стоило просто обшить здание, где мы проводили свадьбу, полностью – и снаружи, и внутри.

– А зачем вы его обшили?

– Это было интересно, и нам понравилось. Мне понравилось, как всё получилось по итогу.

Это была необычная свадьба, потому что мы расписались в мой день рождения, 25 февраля прошлого года, в русском консульстве в Париже. И с того момента мы начали планировать свадьбу, когда её сделать. У футболистов с отпуском вообще проблемы, нельзя заранее запланировать практически ничего. Получилось так, что летний отпуск у нас отсутствовал по причине клубного чемпионата мира в США, зимний длился неделю. Получилось так, что невозможно было запланировать точные даты свадьбы и где это делать. Поэтому мы решили: когда будет время, тогда и сделаем.

Когда мы поняли, что летом у нас появляется возможность, мы начали всё это готовить, и поэтому получилась необычная свадьба. Это был скорее красивый вечер нашей радости, – сказал Сафонов в шоу «Вопрос ребром» на YouTube-канале GAZ LIVE.

Накануне Сафонов выиграл девятый трофей в составе «ПСЖ» — в игре за Суперкубок УЕФА 2026 года французский клуб переиграл «Астон Виллу» (2:1).