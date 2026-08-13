«Неожиданное решение». Шалимов отреагировал на назначение Хави тренером Нидерландов

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался о назначении испанца Хави главным тренером сборной Нидерландов.

«Я удивлён. Мне казалось, что в сборной Нидерландов традиционно работают местные тренеры, прошедшие голландские академии и национальный чемпионат Нидерландов с его самобытной манерой игры, которая прививается в сборной. Возможно, голландцы решили что-то изменить, но Хави — это школа «Барселоны». А это совсем другой футбол. В Испании играют намного компактнее, короче и интенсивнее, нежели в Нидерландах. Это интересный эксперимент, но для меня это очень неожиданное решение», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил о назначении 46-летнего Хави на пост наставника. Контракт с испанским специалистом рассчитан до чемпионата мира 2030 года. Испанец возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 год. Под его руководством каталонская команда выигрывала чемпионат Испании и Суперкубок страны. До этого специалист тренировал катарский «Аль-Садд».