«ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА, Швёнтек и Рыбакина — в финале Торонто. Главное к утру
«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Астон Виллу», Элина Свитолина проиграла Иге Швёнтек, а Кори Гауфф — Елене Рыбакиной в полуфиналах «тысячника» в Торонто, Хави стал главным тренером сборной Нидерландов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Астон Виллу», Сафонов пропустил один мяч.
- Свитолина проиграла Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Торонто.
- Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Торонто, одержав волевую победу над Кори Гауфф.
- Хави стал главным тренером сборной Нидерландов.
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