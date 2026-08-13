15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

13 августа главные новости спорта, футбол, теннис, WTA, ATP, баскетбол, НБА, плавание, чемпионат Европы по водным видам спорта

«ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА, Швёнтек и Рыбакина — в финале Торонто. Главное к утру
Комментарии

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Астон Виллу», Элина Свитолина проиграла Иге Швёнтек, а Кори ГауффЕлене Рыбакиной в полуфиналах «тысячника» в Торонто, Хави стал главным тренером сборной Нидерландов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Астон Виллу», Сафонов пропустил один мяч.
  2. Свитолина проиграла Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Торонто.
  3. Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Торонто, одержав волевую победу над Кори Гауфф.
  4. Хави стал главным тренером сборной Нидерландов.
  5. Российские пловчихи стали бронзовыми призёрами ЧЕ в эстафете 4x100 м вольным стилем.
  6. 19-летний испанец Ходар не смог выйти в финал «Мастерса» в Монреале, уступив Накашиме.
  7. Бен Шелтон обыграл Лёнера Тьена и вышел в финал «Мастерса» в Монреале.
  8. MVP НБА-2017 Расселл Уэстбрук завершил карьеру.
  9. Эллен Уолш стала чемпионкой Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием.
  10. Йоханнес Либман выиграл золото ЧЕ-2026 на дистанции 800 м вольным стилем.
  11. Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 12 августа.
  12. Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 12 августа.
  13. Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: медальный зачёт, таблица на 12 августа.
  14. Клуб Медиалиги «СКА-Ростов» проиграл тамбовскому «Спартаку» и вылетел из Кубка России.
  15. Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 12 августа, календарь, таблица.
Материалы по теме
Топ-события четверга: Лига Европы, водный ЧЕ-2026 и Гауфф против Рыбакиной
Топ-события четверга: Лига Европы, водный ЧЕ-2026 и Гауфф против Рыбакиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android