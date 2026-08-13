«ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА, Швёнтек и Рыбакина — в финале Торонто. Главное к утру

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Астон Виллу», Элина Свитолина проиграла Иге Швёнтек, а Кори Гауфф — Елене Рыбакиной в полуфиналах «тысячника» в Торонто, Хави стал главным тренером сборной Нидерландов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».