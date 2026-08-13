«Реал» Мадрид отреагировал на победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА — 2026
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Мадридский «Реал» поздравил «Пари Сен-Жермен» со вторым подряд для клуба трофеем Суперкубка УЕФА. В титульном матче парижане одолели «Астон Виллу» (2:1).
Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20' 1:1 Маджо – 45' 2:1 Дуэ – 61'
«Передаём наши поздравления «ПСЖ» и всех их болельщиков с заслуженной победой в Суперкубке УЕФА», — говорится в сообщении пресс-службы мадридцев в официальном аккаунте «Реала» в соцсети X.
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.
В минувшем сезоне «ПСЖ» победил в Суперкубке УЕФА другой английский клуб — «Тоттенхэм Хотспур», встреча завершилась со счётом 2:2, а в серии 11-метровых парижане были точнее — 4:3.
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