«Реал» Мадрид отреагировал на победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА — 2026

Мадридский «Реал» поздравил «Пари Сен-Жермен» со вторым подряд для клуба трофеем Суперкубка УЕФА. В титульном матче парижане одолели «Астон Виллу» (2:1).

«Передаём наши поздравления «ПСЖ» и всех их болельщиков с заслуженной победой в Суперкубке УЕФА», — говорится в сообщении пресс-службы мадридцев в официальном аккаунте «Реала» в соцсети X.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.

В минувшем сезоне «ПСЖ» победил в Суперкубке УЕФА другой английский клуб — «Тоттенхэм Хотспур», встреча завершилась со счётом 2:2, а в серии 11-метровых парижане были точнее — 4:3.