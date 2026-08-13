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В Турции высказались о продвижении трансфера Батракова в «Галатасарай» за € 28 млн

В Турции высказались о продвижении трансфера Батракова в «Галатасарай» за € 28 млн
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Турецкий журналист Али Барансель отреагировал на новости о том, что московский «Локомотив» запросил € 28 млн за трансфер Алексея Батракова от «Галатасарая».

«В вопросе Алексея Батракова «Галатасарай» близок к счастливому финалу. Могу сказать об этом совершенно точно. Со стороны самого Батракова руководству «Локомотива» уже дали понять, что игрок хочет уйти. То есть его представители попросили посодействовать в положительном рассмотрении этого предложения. Сумма, которую запрашивает «Локомотив», — € 28 млн. Этот трансфер, судя по всему, завершится за эти деньги и различные бонусы. Со стороны «Локомотива» ответ дадут «Галатасараю» не позднее начала следующей недели. Я думаю, что эта сделка может успешно состояться», — приводит слова Баранселя HT Spor.

21-летний Батраков — выпускник академии «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл четыре матча на клубном уровне и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 28 млн. Действующий контракт Алексея Батракова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. За первую команду красно-зелёных хавбек играет с 2024-го.

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