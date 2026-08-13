ЖФК «Спартак» продлил контракт с сербскими футболистками Благоевич и Филипович

«Спартак» продлил контракт с сербской футболисткой Диной Благоевич до конца 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Суперлиги в телеграм-канале. Также красно-белые продлили соглашение Тияной Филипович.

За «Спартак» 29-летняя Благоевич выступает с 2024-го. В активе полузащитницы 53 матча за московский клуб, три мяча и две результативные передачи. В составе «Спартака» сербка завоевала бронзовые медали чемпионата России (2024), золото Суперлиги (2025) и Суперкубок России (2026).

27-летняя Филипович пополнила стан красно-белых летом 2024 года. В 2025-м помогла «Спартаку» завоевать титул чемпионов России, а также стала лучшим бомбардиром Суперлиги, забив 18 голов в 23 матчах. Тияна является лучшим бомбардиром в истории команды.