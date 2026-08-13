Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 13 августа

Сегодня, 13 августа, состоятся матчи второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 13 августа (время московское):

17:00. «Спартак-Нальчик» – «Алания»;

19:30. «Динамо» Волгоград – «Тверь».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).