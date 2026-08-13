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Расписание матчей Кубка России сезона—2026/2027 по футболу на 13 августа

Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 13 августа
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Сегодня, 13 августа, состоятся матчи второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 13 августа (время московское):

17:00. «Спартак-Нальчик» – «Алания»;
19:30. «Динамо» Волгоград – «Тверь».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
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