Бенуа Бадьяшиль согласовал условия контракта с «Наполи» — Скира

Защитник английского «Челси» Бенуа Бадьяшиль близок к переходу в итальянский «Наполи». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Сегодня ожидаются новые переговоры между «Наполи» и «Челси» о завершении сделки по Бенуа Бадьяшилю, который согласовал личные условия. «Челси» просит € 30 млн за опцию выкупа, в то время как «Наполи» предложил € 20 млн. Они могут достичь соглашения в районе € 25-27 млн, плюс аренда (€ 3 млн)», — написал Скира.

В сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги 25-летний Бенуа Бадьяшиль провёл восемь матчей. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями защитник не отметился.