15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бенуа Бадьяшиль согласовал условия контракта с «Наполи» — Скира

Бенуа Бадьяшиль согласовал условия контракта с «Наполи» — Скира
Комментарии

Защитник английского «Челси» Бенуа Бадьяшиль близок к переходу в итальянский «Наполи». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Сегодня ожидаются новые переговоры между «Наполи» и «Челси» о завершении сделки по Бенуа Бадьяшилю, который согласовал личные условия. «Челси» просит € 30 млн за опцию выкупа, в то время как «Наполи» предложил € 20 млн. Они могут достичь соглашения в районе € 25-27 млн, плюс аренда (€ 3 млн)», — написал Скира.

В сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги 25-летний Бенуа Бадьяшиль провёл восемь матчей. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями защитник не отметился.

Материалы по теме
Две звезды ЧМ ушли из «Тоттенхэма», новые клубы Лукаку и Влаховича. Трансферы и слухи дня
Две звезды ЧМ ушли из «Тоттенхэма», новые клубы Лукаку и Влаховича. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android