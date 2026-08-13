15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 13 августа

Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 13 августа
Комментарии

Сегодня, 13 августа, пройдут ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы на 13 августа (время — московское):

20:00. «Гурник» З (Польша) – «Ференцварош» (Венгрия) (0:1);
20:00. «Омония» (Кипр) – «Линкольн» (Гибралтар) (1:1);
20:00. «Бешикташ» (Турция) – «Градец-Кралове» (Чехия) (1:0);
20:00. «Университатя» Кр (Румыния) – КуПС (Финляндия) (1:1);
20:00. «Пафос» (Кипр) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) (0:1);
20:30. КИ Клаксвик (Фарерские острова) – «Лех» П (Польша) (0:1);
20:30. «Викингур» Р (Исландия) – «Тун» (Швейцария) (0:3);
21:00. ЦСКА С (Болгария) – «Маккаби» Т-А (Израиль) (3:0);
21:30. «Андерлехт» (Бельгия) – ПАОК (Греция) (1:0);
21:30. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Ягеллония» (Польша) (1:2);
21:45. «Хартс» (Шотландия) – «Бенфика» (Португалия) (1:6);
22:00. «Эгнатия» (Албания) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) (1:3).

Календарь матчей Лиги Европы
Материалы по теме
Топ-события четверга: Лига Европы, водный ЧЕ-2026 и Гауфф против Рыбакиной
Топ-события четверга: Лига Европы, водный ЧЕ-2026 и Гауфф против Рыбакиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android