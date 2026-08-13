Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 13 августа

Сегодня, 13 августа, пройдут ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы на 13 августа (время — московское):
20:00. «Гурник» З (Польша) – «Ференцварош» (Венгрия) (0:1);
20:00. «Омония» (Кипр) – «Линкольн» (Гибралтар) (1:1);
20:00. «Бешикташ» (Турция) – «Градец-Кралове» (Чехия) (1:0);
20:00. «Университатя» Кр (Румыния) – КуПС (Финляндия) (1:1);
20:00. «Пафос» (Кипр) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) (0:1);
20:30. КИ Клаксвик (Фарерские острова) – «Лех» П (Польша) (0:1);
20:30. «Викингур» Р (Исландия) – «Тун» (Швейцария) (0:3);
21:00. ЦСКА С (Болгария) – «Маккаби» Т-А (Израиль) (3:0);
21:30. «Андерлехт» (Бельгия) – ПАОК (Греция) (1:0);
21:30. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Ягеллония» (Польша) (1:2);
21:45. «Хартс» (Шотландия) – «Бенфика» (Португалия) (1:6);
22:00. «Эгнатия» (Албания) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) (1:3).