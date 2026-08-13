Форварду «Эвертона» предъявлены обвинения из-за ставок на футбол

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения нападающему «Эвертона» Мартину Шерифу в нарушении правил о ставках.

Сообщается, что 20-летний игрок сделал 61 ставку на футбольные встречи в период с 20 ноября 2024 года по 12 февраля 2026-го. В Англии профессиональным игрокам запрещено ставить на любые футбольные матчи. Отмечается, что Шериф должен ответить на обвинения FA до 17 августа.

Мартин является воспитанником «Эвертона», но пока не провёл ни одного официального матча за основную команду. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Ротерхэм» и «Порт Вейл». Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано ещё на один год.