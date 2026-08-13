Игрок «Краснодара» Черников рассказал о подготовке к матчу с «Ахматом»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о предстоящем матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в субботу, 15 августа.

«Прошло всего три тура, мы набрали максимальное количество очков. Очень важное для нас достижение. Сейчас наш полный фокус на «Ахмате». Всё, что было до этого, уже в прошлом. Поэтому стараемся анализировать наши игры, улучшать себя и двигаться дальше.

С «Ахматом» всегда непросто играть. Это очень боевая команда, много единоборств. Недавно в основное время сыграли с ними вничью. Для нас это было уроком играть все 90 минут до конца. Поэтому знаем о сильных сторонах соперника. Также есть моменты, которые мы можем использовать для себя в положительную сторону. Поэтому сейчас плотно готовимся и надеемся на положительный исход», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.