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Игрок «Краснодара» Черников рассказал о подготовке к матчу с «Ахматом»

Игрок «Краснодара» Черников рассказал о подготовке к матчу с «Ахматом»
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о предстоящем матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в субботу, 15 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прошло всего три тура, мы набрали максимальное количество очков. Очень важное для нас достижение. Сейчас наш полный фокус на «Ахмате». Всё, что было до этого, уже в прошлом. Поэтому стараемся анализировать наши игры, улучшать себя и двигаться дальше.

С «Ахматом» всегда непросто играть. Это очень боевая команда, много единоборств. Недавно в основное время сыграли с ними вничью. Для нас это было уроком играть все 90 минут до конца. Поэтому знаем о сильных сторонах соперника. Также есть моменты, которые мы можем использовать для себя в положительную сторону. Поэтому сейчас плотно готовимся и надеемся на положительный исход», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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