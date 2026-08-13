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Унаи Эмери: думаю, что Кварацхелия может выиграть «Золотой мяч»

Унаи Эмери: думаю, что Кварацхелия может выиграть «Золотой мяч»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высоко оценил игру нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии после матча между командами за Суперкубок УЕФА. Французский клуб обыграл английскую команду со счётом 2:1. Грузин отметился забитым мячом на 20-й минуте.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Он забил один гол так, как обычно забивает. Мы пытались избежать этой ситуации, но его мастерство и его качество ударов – это просто фантастика. Не мне принимать решение, но я думаю, что он может выиграть «Золотой мяч», – приводит слова Эмери DAZN Football в социальной сети X.

25-летний Кварацхелия выступает за «ПСЖ» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

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