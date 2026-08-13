Унаи Эмери: думаю, что Кварацхелия может выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высоко оценил игру нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии после матча между командами за Суперкубок УЕФА. Французский клуб обыграл английскую команду со счётом 2:1. Грузин отметился забитым мячом на 20-й минуте.

«Он забил один гол так, как обычно забивает. Мы пытались избежать этой ситуации, но его мастерство и его качество ударов – это просто фантастика. Не мне принимать решение, но я думаю, что он может выиграть «Золотой мяч», – приводит слова Эмери DAZN Football в социальной сети X.

25-летний Кварацхелия выступает за «ПСЖ» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.