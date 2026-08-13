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Черников: со «Спартаком» у «Краснодара» был топ-матч по качеству

Черников: со «Спартаком» у «Краснодара» был топ-матч по качеству
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников назвал топ-матчем игру 3-го тура Альфа-Банк РПЛ со «Спартаком». «Быки» одержали в этой встрече победу — 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

— Когда говорят о прогнозе на чемпионство, практически никогда не говорят о «Краснодаре». Всегда это «Зенит», «Спартак».
— В целом мы не обращаем на это внимания, пусть говорят, анализируют, как для них удобно. Мы концентрируемся на своей игре, на своих результатах. Самое главное для нас это наши результаты, то качество игры, которое мы показываем.

— Можно ли назвать матч со «Спартаком» одним из самых трудных, которые были в чемпионате?
— Если брать все три игры, плюс Кубок, то да, это одна из самых тяжёлых игр. Топ соперник, выездная игра, три очка. Считаю, что это был по качеству топ-матч для болельщиков, поэтому я бы сказал, да, — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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