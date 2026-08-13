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Андрей Талалаев рассказал, в чём нужно добавлять «Балтике»

Андрей Талалаев рассказал, в чём нужно добавлять «Балтике»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о старте сезона-2026/2027.

«Мы специально готовились, форсировали подготовку, ездили в горы, работали на жаре, чтобы подойти во всеоружии. С точки зрения движения и борьбы у меня нет вопросов к своим футболистам. С точки зрения сыгранности — это, наверное, самый главный компонент, где нам нужно добавлять. Нам не хватает немножко взаимодействия и немножко — мастерства», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча.

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