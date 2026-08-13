Тренер «Зенита» Оливейра отреагировал на информацию об интересе ПАОКа к Дркушичу

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра отреагировал на информацию об интересе греческого ПАОКа к защитнику сине-бело-голубых Ванье Дркушичу. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт». Отмечалось, что словенский футболист присоединится к ПАОКу на правах аренды до конца текущего сезона.

«Мы ничего не знаем о возможном переходе Дркушича в ПАОК, он нам об этом не говорил. Вчера он был на утренней тренировке, но с вечерней отпросился по личным причинам», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Дркушич выступает за «Зенит» с лета 2024 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029-го.