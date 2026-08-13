15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Оливейра отреагировал на информацию об интересе ПАОКа к Дркушичу

Тренер «Зенита» Оливейра отреагировал на информацию об интересе ПАОКа к Дркушичу
Комментарии

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра отреагировал на информацию об интересе греческого ПАОКа к защитнику сине-бело-голубых Ванье Дркушичу. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт». Отмечалось, что словенский футболист присоединится к ПАОКу на правах аренды до конца текущего сезона.

«Мы ничего не знаем о возможном переходе Дркушича в ПАОК, он нам об этом не говорил. Вчера он был на утренней тренировке, но с вечерней отпросился по личным причинам», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Дркушич выступает за «Зенит» с лета 2024 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029-го.

Материалы по теме
Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 13 августа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android