В «Зените» подтвердили контакты с «Монако» относительно Александра Головина

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что сине-бело-голубые обсуждали с «Монако» потенциальный обмен некоего футболиста на полузащитника Александра Головина. За монегасков Головин выступает с 2018-го, он провёл 267 матчей за французскую команду, забил 39 голов и отдал 46 результативных передач.

— Слухи отправляют в «Зенит» игрока «Монако» Александра Головина. Насколько им можно доверять?

— Слухам эту информацию и оставим. У нас, в свою очередь, были контакты (и не более того) с генеральным директором «Монако». Максимум, что обсуждалось, — обмен футболиста на футболиста. О приобретении речь не шла. На данный момент Головин является игроком «Монако», контактов на эту тему нет, — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».