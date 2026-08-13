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В «Зените» подтвердили контакты с «Монако» относительно Александра Головина

В «Зените» подтвердили контакты с «Монако» относительно Александра Головина
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что сине-бело-голубые обсуждали с «Монако» потенциальный обмен некоего футболиста на полузащитника Александра Головина. За монегасков Головин выступает с 2018-го, он провёл 267 матчей за французскую команду, забил 39 голов и отдал 46 результативных передач.

— Слухи отправляют в «Зенит» игрока «Монако» Александра Головина. Насколько им можно доверять?
— Слухам эту информацию и оставим. У нас, в свою очередь, были контакты (и не более того) с генеральным директором «Монако». Максимум, что обсуждалось, — обмен футболиста на футболиста. О приобретении речь не шла. На данный момент Головин является игроком «Монако», контактов на эту тему нет, — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

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