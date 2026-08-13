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«Спартак» объявил о продлении контракта с голкипером Помазуном

«Спартак» объявил о продлении контракта с голкипером Помазуном
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Московский «Спартак» и голкипер Илья Помазун продлили контракт. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что теперь соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 2029 года.

«Помазун стал красно-белым в начале 2025-го. На сегодняшний день он провёл 14 матчей, 10 из которых — в рамках прошлого розыгрыша Кубка России. Илья стал одним из главных героев того турнира, выиграв две серии пенальти — в гостевой встрече с «Зенитом» и в Суперфинале с «Краснодаром».

Желаем Илье крепкого здоровья и новых триумфов с красно-белыми!» — написано в сообщении.

Илья Помазун перешёл в «Спартак» из московского ЦСКА в феврале 2025 года.

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