Тренер «Краснодара» Мусаев: нам никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался в преддверии матча 4-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ахматом», вспомнив о победе «быков» над «Спартаком» (2:1) в игре 3-го тура чемпионата России. С грозненцами подопечные Мусаева сыграют 15 августа.

«С «Ахматом» всегда тяжело, всегда высокий накал борьбы. Нам очень трудно приходилось в ряде матчей, даже те, которые мы выиграли. Поэтому правильный настрой должен быть. То, что в нас никто не верит в этом сезоне, — наоборот, хорошо. Нам никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком». Нас такие вещи, можно сказать, даже мотивируют. Хотя я не могу сказать, что мы об этом говорим.

Сейчас ситуация другая. Наоборот, много хороших слов о футболистах, о команде в целом. И сейчас мы должны правильно отреагировать на это. То есть это ещё хуже, когда тебя хвалят и нельзя расслабиться, потому что «Ахмат» начал неважно в плане набора очков, но по качеству они были очень близки к победе и со «Спартаком», и с «Локомотивом», и с «Факелом». И это не должно обманывать, это очень хорошая команда. Про тренера, думаю, не стоит говорить. Станислав Саламович — это один из лучших российских тренеров и уже правильно настроен. Если мы будем жить вчерашним днём, то у нас будут большие проблемы. Я об этом говорю уже с первого дня. Всё забыли, выкинули из головы, настраиваемся на тяжёлые матчи. Чтобы заработать три очка, нужно будет оставить всё, что у нас есть, на поле», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.