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Нападающий «Краснодара» Кордоба вернулся к тренировкам с командой

Нападающий «Краснодара» Кордоба вернулся к тренировкам с командой
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба приступил к тренировкам с командой, но пока работает с ограничениями. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян с открытой тренировки «Краснодара» для СМИ.

33-летний Джон Кордоба получил травму в матче 1/16 финала чемпионата мира, в котором сборная Колумбии встречалась с Ганой (1:0). Кордоба был заменён на восьмой минуте и завершил выступление на турнире. Нападающий вернулся в расположение «Краснодара» 4 августа.

В сезоне-2025/2026 чемпионата России Джон Кордоба провёл 28 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал пять голевых передач. Также на его счету 12 игр, пять голов и четыре результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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