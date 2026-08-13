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Илья Помазун высказался о продлении контракта со «Спартаком»

Илья Помазун высказался о продлении контракта со «Спартаком»
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Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун прокомментировал продление контракта с клубом до 2029 года.

«В первую очередь хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие. Спасибо также болельщикам, которые с первых дней после моего перехода в «Спартак» тепло меня приняли. Для меня это очень важно, я постоянно чувствую их поддержку.

Позади полтора года. За это время были и сложности, но концовка прошлого сезона получилась максимально позитивной. Надеюсь, что наша команда и дальше будет прогрессировать. В том числе я буду получать больше игрового времени и радовать болельщиков своей игрой!» — приводит слова Помазуна официальный сайт «Спартака».

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