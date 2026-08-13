Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о восстановлении Кордобы и Боселли

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о восстановлении нападающих Джона Кордобы и Хуана Боселли.

«Про Кордобу говорю одно и то же постоянно. Если всё будет хорошо, эту неделю он отработает, на следующей уже, наверное, будет играть полноценно. Может, не на 100% в каждой игровой серии на тренировках, но уже будет. Думаю, что очень близок к группе. Но пока не хотелось бы много об этом говорить. Тихо работаем. Надеюсь, болельщики скоро Джона увидят.

Боселли тоже вчера первый раз вышел. Видно, это тяжело далось ему. Тот ушиб, что у него был… Большинство людей бы в больнице лежали. Серьёзно говорю, там просто по картинке, которая была на МРТ, вообще непонятно, как он ещё пытался выходить на тренировки. Он проявил характер и рвение, но травма очень непростая. Сейчас провёл тренировку. Возможно, даже будет в заявке на игру», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.