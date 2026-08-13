Ролан Гусев рассказал, что нужно сделать с Бариновым в ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о полузащитнике ЦСКА Дмитрии Баринове. По мнению Гусева, хавбеку нужно определить прямые обязанности и позицию, чтобы он проявил себя с лучшей стороны.

«Я не знаю, какие там у Игоревича (Игдисамова. — Прим. «Чемпионата») требования. Я не могу судить. Но то, что это хороший игрок, который пока что не может себя найти там… Я думаю, это из-за того, что ему надо определить [позицию и обязанности], потому что он дисциплинированный игрок. И структурный. Но удивлять его «восьмёркой»… Он не даст то, что должна давать «восьмёрка», — сказал Гусев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».