Моуринью — об 1:0 с «Депортиво»: «Реал» прогрессирует во всех аспектах

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мыслями после победы над «Депортиво» (1:0) в товарищеском матче.

«Это был серьёзный матч с командой, которая вернулась в Ла Лигу. Соперник заставил играть нас серьёзно. Это был тяжёлый матч. Мне понравилось, что в таком сложном матче и с таким количеством изменений не только в составе, но и в тактике и ролях, команда играла на результат.

В Ла Лиге нас ждёт ещё много подобных матчей, особенно на выезде, когда будет трудно успешно завершить матч. А если это удастся сделать, тогда ты победишь, пусть и со счётом 1:0, как в этот раз. Команда прибавляет – это положительный момент. Команда прогрессирует во всех аспектах, но, конечно, сложность матчей, как мы и планировали, возрастает», – приводит слова Моуринью официальный сайт «Реала».