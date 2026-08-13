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Моуринью — об 1:0 с «Депортиво»: «Реал» прогрессирует во всех аспектах

Моуринью — об 1:0 с «Депортиво»: «Реал» прогрессирует во всех аспектах
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мыслями после победы над «Депортиво» (1:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Депортиво
Ла-Корунья, Испания
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Диас – 45+1'    

«Это был серьёзный матч с командой, которая вернулась в Ла Лигу. Соперник заставил играть нас серьёзно. Это был тяжёлый матч. Мне понравилось, что в таком сложном матче и с таким количеством изменений не только в составе, но и в тактике и ролях, команда играла на результат.

В Ла Лиге нас ждёт ещё много подобных матчей, особенно на выезде, когда будет трудно успешно завершить матч. А если это удастся сделать, тогда ты победишь, пусть и со счётом 1:0, как в этот раз. Команда прибавляет – это положительный момент. Команда прогрессирует во всех аспектах, но, конечно, сложность матчей, как мы и планировали, возрастает», – приводит слова Моуринью официальный сайт «Реала».

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