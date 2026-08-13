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Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поздравил Матвея Сафонова с победой в Суперкубке УЕФА

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поздравил Матвея Сафонова с победой в Суперкубке УЕФА
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА с английской «Астон Виллой» (2:1).

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Наверное, мы уже немного так обнаглели по-хорошему. Уже привыкли к успехам Сафонова, к его титулам, к трофеям. Уже воспринимаем, что он должен всегда побеждать. Скажу честно, даже вчера думал написать ему, потом думаю: «А я вот после Лиги чемпионов поздравлял, ладно, Суперкубок — дождусь более крупного трофея». Но через вас (журналистов. — Прим. «Чемпионата») поздравлю его при всех, это большое достижение для всех наших воспитанников. Матвей прошёл путь от первой тренировки в своей жизни до капитана команды, а потом случился трансфер в «ПСЖ», он стал победителем Лиги чемпионов. Мы рады, гордимся им. Не только мы, весь наш город. Гордимся Матвеем, поздравляем его», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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