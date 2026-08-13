Голкипер Михаил Левашов вернулся в тульский «Арсенал»

Голкипер Михаил Левашов подписал контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Миша, с возвращением! Состав тульского «Арсенала» пополнил вратарь, на счету которого 114 официальных матчей в составе туляков, 34 из которых — «на ноль», голкипер, который защищал ворота тульского клуба на протяжении девяти сезонов. Знакомьтесь, новичок «Арсенала» Михаил Левашов! Рады видеть в составе нашей команды!» — написано в сообщении клуба.

Предыдущим клубом 34-летнего Михаила Левашова был саратовский «Сокол». В сезоне-2025/2026 Лиги Pari он провёл 14 матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.