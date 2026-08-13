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Сёмин: в Суперкубке УЕФА Хвича ещё раз доказал, что он претендент на «Золотой мяч»

Сёмин: в Суперкубке УЕФА Хвича ещё раз доказал, что он претендент на «Золотой мяч»
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Российский тренер Юрий Сёмин оценил игру вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матче за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» (2:1). Хвича забил первый гол в этой встрече.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Хвича ещё одним матчем доказал, что он один из претендентов на «Золотой мяч». Теперь у него есть ещё один титул, уже сложно сосчитать, сколько их было у Хвичи в этом году. Матч с «Астон Виллой» был сложным для «ПСЖ». Чувствуется, что ещё есть дисбаланс в подготовке игроков, отдельные футболисты играют мало времени. Уровень подготовки чисто физически у «Астон Виллы» был выше, но мастерство и характер позволили «ПСЖ» победить. У Хвичи великолепный гол, обычно он с этой позиции бьёт в дальний угол, но в тот момент его перекрывала нога защитника. Он пробил в ближний — мастер!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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