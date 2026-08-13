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Мусаев: хороший старт «Краснодара» не должен вводить в заблуждение

Мусаев: хороший старт «Краснодара» не должен вводить в заблуждение
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о старте команды в сезоне-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» одержал три победы в трёх матчах.

«Хороший старт «Краснодара» не должен вводить в заблуждение. Когда мы стали чемпионами, у нас было три очка после трёх туров, а у «Зенита» — девять. Не нужно заглядывать в таблицу. Это получилось, но все три игры были очень сложные, в каждой мы могли потерять очки. Никакого секрета нет, так бывает в футболе. Когда-то ты выигрываешь, когда-то — нет.

И сейчас должна быть правильная реакция, не нужно летать в облаках, нужно продолжать трудиться. Потому что всё это быстро потеряется, одна расслабленность может очень дорого стоить», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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