Мурад Мусаев оценил игру Дмитрия Воробьёва в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об игре нападающего команды Дмитрия Воробьёва. Форвард пополнил состав «быков» 18 июля, ранее игрок выступал за «Локомотив».

«Воробьёв делает большую работу в прессинге. По цифрам, датчикам Дмитрий проделывает её очень хорошо. Были моменты, где он технически мог сыграть лучше, но я ему и лично говорю, что очень важна самоотдача. Мы видим на тренировках, да и в играх — есть взаимопонимание с Кривцовым, Батчи. Он хорошо подошёл к пониманию игры без времени на адаптацию, без сборов.

Игра «Локомотива» и «Краснодара» отличается. А представьте, если бы сейчас у нас не было Воробьёва, что бы мы делали? Наверное, мы переводили бы Кривцова центральным нападающим. Возможно, мы бы не увидели того яркого старта от него. Всё нормально, и мы Воробьёва только поддерживаем. Я уверен, что от игры к игре будет лучше и лучше», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.