Генич — о «Ростове»: когда они сдуются, их будет переигрывать каждая команда

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о «Ростове» в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. После трёх туров жёлто-синие, набрав четыре очка, занимаю седьмое место в турнирной таблице.

«Я не знаю, насколько хватит Кости Кучаева, Комарова и остальных. Но реально по ощущениям визуальным от матча (с ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») они двигались на уровне вчерашних «Спартака» и «Краснодара». Насколько их хватит… Вот когда они сдуются и они не будут так двигаться, их будет переигрывать каждая команда», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Зенит», тройку лидеров замыкает «Спартак».