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Юрий Сёмин оценил игру Матвея Сафонова в матче с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА

Юрий Сёмин оценил игру Матвея Сафонова в матче с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА
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Российский тренер Юрий Сёмин оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» (2:1).

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Сафонов сыграл с «Астон Виллой» хорошо и удачно. Всё-таки в некоторых ситуациях именно удача отворачивалась от игроков «Астон Виллы». У Матвея очередной титул, он молодец — живёт сегодняшним днём, игрой, тренировкой. Он подаёт пример всем нашим игрокам, которые хотят пойти на повышение в клуб высокого уровня. Надо просто работать каждый день. Это даст основание тренеру ставить игрока в стартовый состав. У него правильное воспитание и понимание своего предназначения.

А если говорить, будет ли он первым номером «ПСЖ» в этом сезоне, то сомнения всегда есть. Так можно сказать про любого игрока. Как только ты допустишь ошибку в таком клубе, как «ПСЖ», как только снизишь свой уровень игры, любого игрока заменят», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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