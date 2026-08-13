15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Манчестер Сити» Рейндерс близок к переходу в «Аль-Кадисию» — Романо

Хавбек «Манчестер Сити» Рейндерс близок к переходу в «Аль-Кадисию» — Романо
Комментарии

«Аль-Кадисия» ведёт продвинутые переговоры о приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Тейани Рейндерса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии готов заплатить около € 60 млн за 28-летнего футболиста и близок к договорённости с английским клубом. Отмечается, что сейчас всё зависит от решения самого игрока.

В минувшем сезоне Рейндерс принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нидерландца составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» отклонил второе предложение «Барселоны» по трансферу Родри — The Times
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android