Хавбек «Манчестер Сити» Рейндерс близок к переходу в «Аль-Кадисию» — Романо

«Аль-Кадисия» ведёт продвинутые переговоры о приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Тейани Рейндерса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии готов заплатить около € 60 млн за 28-летнего футболиста и близок к договорённости с английским клубом. Отмечается, что сейчас всё зависит от решения самого игрока.

В минувшем сезоне Рейндерс принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нидерландца составляет € 50 млн.