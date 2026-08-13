Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, как команда отреагировала на поражение от «Родины»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о реакции команды на поражение от московской «Родины» (1:2) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Мы переживали после поражения, но уже думаем о следующем матче. К сожалению, такое бывает. Для нас это будет большим уроком. Каждый сезон у нас такие матчи были, есть и будут. Сейчас думаем о «Динамо». Знаем, какие у нас есть недостатки и где нужно улучшать игру. Мы двигаемся в этом направлении.

Мостовой не вышел в матче с «Родиной», потому что мы посчитали, что нам нужен футболист с другими качествами. Сегодня Андрей мало играет из-за конкуренции. Он уже получил свой шанс в игре с «Оренбургом». Мы на него по-прежнему рассчитываем. Есть и другие футболисты, которые пока получили мало шансов. Им нужно тренироваться и ждать своего момента», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.