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Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, как команда отреагировала на поражение от «Родины»

Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, как команда отреагировала на поражение от «Родины»
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о реакции команды на поражение от московской «Родины» (1:2) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Мы переживали после поражения, но уже думаем о следующем матче. К сожалению, такое бывает. Для нас это будет большим уроком. Каждый сезон у нас такие матчи были, есть и будут. Сейчас думаем о «Динамо». Знаем, какие у нас есть недостатки и где нужно улучшать игру. Мы двигаемся в этом направлении.

Мостовой не вышел в матче с «Родиной», потому что мы посчитали, что нам нужен футболист с другими качествами. Сегодня Андрей мало играет из-за конкуренции. Он уже получил свой шанс в игре с «Оренбургом». Мы на него по-прежнему рассчитываем. Есть и другие футболисты, которые пока получили мало шансов. Им нужно тренироваться и ждать своего момента», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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