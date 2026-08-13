Сёрлот пропустит первые матчи «Атлетико» в сезоне из-за травмы — Marca

Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот пропустит начало нового сезона из-за травмы. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист был вынужден досрочно завершить одно из занятий на прошлой неделе и после этого не тренировался вместе с остальными игроками, которые не поехали в турне в Южную Корею. Норвежцу диагностировали мышечное повреждение, из-за которого он пропустит несколько матчей на старте сезона.

Первую игру в сезоне-2026/2027 «Атлетико» проведёт 19 августа. Команда Диего Симеоне примет «Малагу» в 1-м туре Ла Лиги.

В минувшем сезоне 30-летний Сёрлот провёл 35 матчей в чемпионате Испании и забил 13 голов.