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Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от первого матча за «Аль-Ахли»

Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от первого матча за «Аль-Ахли»
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Полузащитник «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от первого официального матча за саудовский клуб. Сперцян перебрался в «Аль-Ахли» этим летом из «Краснодара». В составе чёрно-зелёных Эдуард становился победителем Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В первом матче нового сезона «Аль-Ахли» сыграет с командой «Аль-Диръия».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
13 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Диръия
Не начался
Аль-Ахли
Джидда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уже сегодня первый официальный матч за «Аль-Ахли». Честно говоря, есть волнение, первый матч за новую команду всегда особенный. Новая атмосфера, партнёры, болельщики и эмоции. Но вместе с волнением чувствую уверенность в команде и в том, что мы можем добиться больших целей вместе. Начинаем новую главу», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

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