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Тренер «Зенита» Оливейра оценил форму нападающего команды Луиса Энрике

Тренер «Зенита» Оливейра оценил форму нападающего команды Луиса Энрике
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о форме бразильского нападающего Луиса Энрике.

«С каждым днём форма Луиса Энрике становится лучше. Мы понимаем, что у него не было игровой практики, поэтому стараемся давать ему как можно больше времени на поле. Надеемся, что уже в ближайшее время он покажет свои лучшие кондиции», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 25-летний Луис Энрике провёл два матча. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок не отметился.

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