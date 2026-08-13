Тренер «Зенита» Оливейра оценил форму нападающего команды Луиса Энрике

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о форме бразильского нападающего Луиса Энрике.

«С каждым днём форма Луиса Энрике становится лучше. Мы понимаем, что у него не было игровой практики, поэтому стараемся давать ему как можно больше времени на поле. Надеемся, что уже в ближайшее время он покажет свои лучшие кондиции», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 25-летний Луис Энрике провёл два матча. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок не отметился.