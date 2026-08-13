Жена Батракова сообщила об уходе из клубного телевидения «Локомотива»

Бывшая футболистка московского «Локомотива» Ирина Подшибякина рассказала, что покинула клубное телевидение железнодорожников. Подшибякина является женой полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Ранее сообщалось, что «Локомотив» ведёт переговоры о переходе Батракова в турецкий «Галатасарай».

«Ох. Чуть сложно даётся сейчас пост, потому что вспомнила самое начало. Ольга Сучкова, которая раньше работала в «Локомотиве», предложила мне, когда я восстанавливалась, попробовать себя в роли ведущей. А мне так хотелось, раз я не могу помочь на поле, сделать что-то вне, поэтому согласилась мгновенно. И пошло… Мы рассказывали про тех людей, которые каждый день вкладывают огромное количество сил, чтобы клуб, стадион, команда и болельщики получали всё самое лучшее. Было много поездок (особенно запомнилась в Питер, где мы вырвали победу над «Зенитом»), было много положительных и неоднозначных эмоций от игры. Болельщики, которые рассказывали в интервью, почему и как сильно они болеют за «Локомотив». Это всё так грело душу. Отдельно горжусь проектом «Полный состав», за что сильно благодарна Александру Кобылкину и руководству. Это была крутая история!

Но пришло время двигаться дальше. Как бы ни было грустно, мне искренне хочется, чтобы появлялись новые лица. Я стала не только болельщицей, но и женой. И мне хотелось быть все 90 минут в игре, наблюдать за каждым действием, но часто съёмки лишали этого. Взвесив всё, было принято решение уходить. Хотелось попрощаться после последнего матча того сезона, но делаю это сейчас! Все причастные, все, кто снимался, все, кто болеет за «Локомотив», спасибо вам.

P.S. Операторов своих обнимаю! И в холод, и в дождь, и в снег мы показывали зрителю всё», — написала Подшибякина в телеграм-канале.