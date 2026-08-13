Забарный обрезал Сафонова на общей фотографии «ПСЖ» с Суперкубком в своём посте

Украинский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный обрезал изображение российского голкипера Матвея Сафонова на командной фотографии после победы в матче за Суперкубок УЕФА с английской «Астон Виллой» (2:1). Забарный опубликовал пост с фотографиями в социальной сети.

Общая командная фотография была поделена на два изображения, но обрезана на том месте, где стоял российский голкипер.

Фото: Аккаунт Ильи Забарного в социальной сети

«Второй сезон, тот же результат», — написал Забарный.

В составе «Пари Сен-Жермен» отличились Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ. За «Астон Виллу» единственный гол забил Брайан Маджо. «ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА во второй раз подряд.