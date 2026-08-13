Каха Каладзе оценил шансы Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч»

Бывший защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе оценил шансы вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч» — 2026. Действующим обладателем приза является нападающий парижан и сборной Франции Усман Дембеле.

— Сейчас очень популярная тема — кто должен выиграть «Золотой мяч». На ваш взгляд, Хвича может выиграть главный индивидуальный приз?

— Я думаю, у него есть шанс. Просто когда оценивают, когда ставят очки, все смотрят на сборную — кто как играет и так далее. Естественно, у него [есть] шанс. Ну, посмотрим. Мы, к сожалению, не смогли сыграть на чемпионате мира. А если сборная Грузии играла бы на чемпионате мира, шансов было бы ещё больше. Посмотрим. У него был хороший сезон, в «Пари Сен-Жермен» он был одним из лучших футболистов, поэтому шанс, конечно, есть, — сказал Каладзе в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».