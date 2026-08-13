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Фабьен Бартез вошёл в тренерский штаб Зидана в сборной Франции

Фабьен Бартез вошёл в тренерский штаб Зидана в сборной Франции
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Фабьен Бартез вошёл в тренерский штаб сборной Франции, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF). Специалист назначен тренером вратарей.

Ранее национальную команду возглавил Зинедин Зидан. В его штаб также вошли Давид Беттони, Хамиду Мсаиди, Грегори Дюпон, Стефан Планк, Фарид Табет и Клеман Ибер.

55-летний Бартез — чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов в составе «Марселя», двукратный чемпион Англии вместе с «Манчестер Юнайтед», двукратный чемпион Франции в составе «Монако». Он завершил игровую карьеру в 2007 году и с тех пор не имел тренерской практики.

Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведёт 25 сентября на выезде с командой Турции в 1-м туре группового этапа Лиги наций.

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