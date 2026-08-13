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Форвард «Нижнего Новгорода» Грулёв высказался о своей результативности

Форвард «Нижнего Новгорода» Грулёв высказался о своей результативности
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Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулёв высказался о своей результативности на старте сезона Лиги Pari.

— Шесть голов в пяти стартовых турах. Сам от себя ожидал такой результативности?
— Я не думал вообще об этом. Мне хотелось в первую очередь командного успеха. Опять же, нам нельзя сейчас расслабляться. Впереди тяжёлые игры против «Текстильщика» и «Велеса» на «синтетике». Коллектив из Иванова, хоть и находится внизу турнирной таблицы, но бьётся в каждой игре, им есть что доказывать. А «Велес» — вторая команда чемпионата, тут и так всё понятно. Не надо думать, что всё легко нам достанется. Как только в головах появятся такие мысли — оступимся.

— В список бомбардиров не заглядываешь? У Амура Калмыкова восемь голов, у тебя — шесть.
— Ну, как сказать, смотрю иногда. Но командный успех всё равно на первом месте. Банальные слова, но это правда. Первоочередной цели стать лучшим бомбардиром у меня нет. Есть цель, чтобы команда вышла в РПЛ, — приводит слова Грулёва официальный сайт «Нижнего Новгорода».

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