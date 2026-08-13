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Первый тренер Сафонова оценил шансы Матвея провести новый сезон в «ПСЖ» в основном составе

Первый тренер Сафонова оценил шансы Матвея провести новый сезон в «ПСЖ» в основном составе
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Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, заявил, что у россиянина есть все шансы провести новый сезон в основном составе французского клуба.

«Матвей сыграл с «Астон Виллой» достойно, пару раз выручил, молодец! Я считаю, что он вратарь номер один в «ПСЖ». Все шансы провести этот сезон в основном составе есть. Если Матвей продолжит так же выручать, то однозначно он первый вратарь в команде. Он это заслужил, уже столько трофеев благодаря Матвею. Понимаю, что прошлые заслуги не учитываются, но он и сегодня показывает достойную и надёжную игру», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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