Первый тренер Сафонова оценил шансы Матвея провести новый сезон в «ПСЖ» в основном составе

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, заявил, что у россиянина есть все шансы провести новый сезон в основном составе французского клуба.

«Матвей сыграл с «Астон Виллой» достойно, пару раз выручил, молодец! Я считаю, что он вратарь номер один в «ПСЖ». Все шансы провести этот сезон в основном составе есть. Если Матвей продолжит так же выручать, то однозначно он первый вратарь в команде. Он это заслужил, уже столько трофеев благодаря Матвею. Понимаю, что прошлые заслуги не учитываются, но он и сегодня показывает достойную и надёжную игру», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.