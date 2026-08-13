Грулёв рассказал, как решил остаться в «Нижнем Новгороде» после вылета в Первую лигу

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулёв рассказал о решении остаться в клубе после вылета в Лигу Pari.

— Когда команда понизилась в классе, был вариант, что ты покинешь «Нижний Новгород»?

— Сразу после окончания сезона никакого чёткого решения не было. Одни эмоции, притом негативные. Надо было всё переварить, отдохнуть, отойти от всего этого негатива. Осознание того, что я хочу продолжать защищать цвета «НН» пришло, наверное, на первом сборе. Команда начала формироваться, цели начали ставиться чёткие, без умалчивания, оттягивания.

— А предложения от команд РПЛ были?

— Только на уровне разговоров. Никакой конкретики. На том же первом сборе в Саранске все были честны друг перед другом. Нас собрали, спросили, кто хочет дальше проходить этот путь с командой. Я продолжил тренироваться. А в команду начали приходить добротные игроки, которые по итогу нас и усилили.

— В итоге о своём решении не пожалел?

— Каждый игрок, каждая команда, которая играет в Лиге Pari, хочет быть в РПЛ. Иначе зачем тогда это всё? И сейчас как раз мы хотим выполнить эту задачу — выйти в Премьер-Лигу. Это наша общая цель, каждый день мы к ней стремимся, — приводит слова Грулёва официальный сайт «Нижнего Новгорода».