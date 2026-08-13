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Бубнов оценил, как поражение от «Родины» может повлиять на «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ

Бубнов оценил, как поражение от «Родины» может повлиять на «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил, как поражение от московской «Родины» в 3-м туре Альфа-Банк РПЛ может повлиять на «Зенит» в чемпионской гонке этого сезона.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Эти три очка (потерянных. — Прим. «Чемпионата») им очень сильно могут аукнуться. «Динамо» взяло три очка, им для уверенности… Сейчас они туда поедут (в 4-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с московским «Динамо». — Прим. «Чемпионата») и, на худой конец, вничью сыграют… А «Краснодар» играет две игры дома. Обрати внимание на разницу между «Зенитом» и «Краснодаром». «Краснодар» всё-таки в первом тайме забивает много, чтобы во втором сбавлять обороты. Как «Зенит» сейчас играет, как он готов… «Спартак» реально может их прибить (в матче 5-го тура РПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Они могут пять очков потерять, и отрыв [«Краснодара» от «Зенита»] сразу будет в восемь очков! После пяти туров! Это катастрофа!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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