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Игрок «Сочи» Калинин: у меня задача — не просто вернуться в РПЛ, а занять первое место

Игрок «Сочи» Калинин: у меня задача — не просто вернуться в РПЛ, а занять первое место
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Защитник «Сочи» Игорь Калинин высказался о задаче на сезон-2026/2027 в Лиге Pari.

«Я говорил: у меня лично задача — пацаны все это знают — не просто вернуться в РПЛ, а занять первое место в Первой лиге. Я буду всё делать от себя зависящее. Мы хотим занять первое место», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027. Команда набрала семь очков за пять матчей. На первой строчке располагается «Нижний Новгород», заработав 15 очков за аналогичное количество игр. В ближайшем туре «Сочи» сыграет с ульяновской «Волгой» 15 августа.

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