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«Монако» отклонил предложение «Кристал Пэлас» по Ламину Камара — BBC

«Монако» отклонил предложение «Кристал Пэлас» по Ламину Камара — BBC
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«Монако» отказался продавать сенегальского полузащитника Ламина Камара в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает BBC.

По информации источника, английский клуб предложил за футболиста более £ 35 млн (€ 41 млн), но монегаски отклонили запрос. Отмечается, что трансфер Камара мог бы стать одной из самых дорогих покупок в истории «Кристал Пэлас».

В минувшем сезоне 22-летний Камара провёл 24 матча в Лиге 1, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Также на его счету четыре матча за сборную Сенегала на чемпионате мира 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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