Игорь Калинин сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Греции

Защитник «Сочи» Игорь Калинин сравнил уровень Альфа-Банк РПЛ с чемпионатом Греции. Ранее Калинин играл в греческом клубе «Пансерраикос». Там футболист провёл сезон-2025/2026.

— Как тебе Первая лига после Греции?

— Своеобразный футбол. Поля, конечно… Но все в равных условиях. Надо делать свою работу. Рад вернуться. У нас в «Сочи» ты не чувствуешь, что это Первая лига. Начиная от персонала, тренерского штаба, базы — это уровень РПЛ. Причём хорошего середняка. Мне не особо ощущается. Да, когда приезжаешь в «Ленинградец» на это поле… Но, опять же, сетовать на поле — это удел слабых. Надо выходить каждую игру. Если не играть, то биться.

— Что можешь сказать об уровне в чемпионате Греции? Можешь сравнить с РПЛ?

— Многие спрашивали. Наверное, средний уровень РПЛ более конкурентоспособный, чем чемпионат Греции. Между топ-командами и командами из второй восьмёрки меньше пропасть. А в Греции есть четыре команды и все остальные, — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.