«Топчутся на одном месте». Александр Бубнов — о «Зените»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о санкт-петербургском «Зените» в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. В трёх турах сине-бело-голубые одержали две победы и потерпели одно поражение.

«Претензий очень много. Не устраивает такая игра, причём… Здесь в чём ещё проблема… Я в Нижнем Новгороде (там проводилась игра за Суперкубок России. — Прим. «Чемпионата») говорил: «Ну слабо они готовы к сезону». Понимаешь? В прошлом сезоне все говорили, что они плохо играли! Поэтому у них уже давно… Они топчутся на одном месте. Никакого прогресса. У них особых потерь нет, у «Краснодара» потери значительно серьёзнее были, однако ж «Краснодар» прибавил, и прибавил сильно. И все это отмечают в один голос», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».