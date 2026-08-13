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«Манчестер Сити» продлил контракт с Жереми Доку до 2031 года

«Манчестер Сити» продлил контракт с Жереми Доку до 2031 года
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«Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Жереми Доку, сообщает пресс-служба английского клуба в социальной сети Х. Новое соглашение с 24-летним вингером сборной Бельгии действует до 2031 года.

Доку выступает за «Манчестер Сити» с 2023 года. В минувшем сезоне футболист провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 14 результативными передачами.

Жереми начал свою профессиональную карьеру в «Андерлехте» в 2018 году. В 2020-м он перешёл в «Ренн», где провёл 75 матчей и забил 10 голов, а в августе 2023 года подписал контракт с «Манчестер Сити» за € 65 млн.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 75 млн.

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