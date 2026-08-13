«Карабах» — «Динамо» Киев: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 19:00
Поделиться
Сегодня, 13 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся азербайджанский «Карабах» и украинское «Динамо» Киев. Команды будут играть на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом (Англия). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию.
Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Пономаренко – 10'
Удаления: нет / Макрецкис – 90+1'
В первом матче «Динамо» одержало победу со счётом 1:0.
«Динамо» (72) заняло четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2025/2026. Чемпионом страны стал «Шахтёр» (72). «Карабах» (69) стал вторым в чемпионате Азербайджана, первое место занял «Сабах» (78).
Комментарии
- 13 августа 2026
-
17:17
-
17:16
-
17:05
-
16:57
-
16:53
-
16:48
-
16:39
-
16:34
-
16:21
-
16:17
-
16:14
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:54
-
15:42
-
15:20
-
15:16
-
15:13
-
15:04
-
14:52
-
14:50
-
14:34
-
14:27
-
14:15
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:48
-
13:40
-
13:28
-
13:27
-
13:20
-
13:05
-
12:59