«Карабах» — «Динамо» Киев: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 19:00

Сегодня, 13 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся азербайджанский «Карабах» и украинское «Динамо» Киев. Команды будут играть на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом (Англия). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию.

В первом матче «Динамо» одержало победу со счётом 1:0.

«Динамо» (72) заняло четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2025/2026. Чемпионом страны стал «Шахтёр» (72). «Карабах» (69) стал вторым в чемпионате Азербайджана, первое место занял «Сабах» (78).