Нападающий «Нижнего Новгорода» Грулёв ответил, нет ли страха поражения после пяти побед

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулёв высказался о старте команды в сезоне-2026/2027 Лиги Pari. Нижегородский клуб выиграл пять матчей из пяти.

— Когда у команды серия из пяти побед подряд, нет страха поражения?

— Это вопрос психологии, у нас такого нет. Каждый из наших футболистов — профессионал и настраивается на следующую игру, как на самую важную. Поэтому думаю, такого нет. Тем более мы соскучились по победам. В прошлом сезоне, ещё раз повторюсь, мало побеждали. Будем цепляться за каждую возможность добыть три очка, — приводит слова Вячеслава Грулёва официальный сайт «Нижнего Новгорода».